Torino, perseguita donna per anni: arrestato un 37enne

Al contrario di quanto avviene nella maggior parte dei casi di stalking, non ha mai avuto relazioni con la donna. Ma l'aveva incontrata casualmente solo sette anni fa

L'ha vista una sola volta. Lui in coda e lei allo sportello di un ufficio aperto al pubblico. Sette anni fa. Da quel giorno, un 37enne ha perseguitato la donna sui social, fino a pedinarla nella vita reale. Pochi giorni fa l'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Torino, mentre bussava con forza alla porta dell'abitazione della sua vittima. L'uomo aveva già un divieto di avvicinamento.

La vicenda

Al contrario di quanto avviene nella maggior parte dei casi di stalking, non ha mai avuto relazioni con la donna. Ma l'aveva incontrata casualmente solo in quell'occasione. Eppure per anni la donna è stata perseguitata, con tanto di lettere d'amore pubblicate sui social e appostamenti sotto casa e al lavoro. Ovunque lei andasse.