Susa, col trucco delle monetine rubano borsa ad anziana: arrestati

Ha buttato per terra un pugno di monetine, facendo credere a una 74enne che stava salendo in auto, nel parcheggio di un supermercato di Susa, che le erano caduti gli spiccioli. Il trucco è servito per distrarla e consentire a due complici di rubarle la borsetta. Tre uomini, un argentino e due peruviani, sono stati arrestati dai carabinieri, che li hanno bloccati a Borgone di Susa dopo un breve inseguimento.