Covid Torino, controlli dei carabinieri del Nas negli ospedali

L’intervento dei militari è per verificare il regolare svolgimento delle attività sanitarie in questa nuova fase della pandemia

Controlli dei carabinieri del Nas negli ospedali torinesi per verificare il regolare svolgimento delle attività sanitarie in questa nuova fase della pandemia da Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?).

La situazione

Nelle scorse ore i sindacati degli infermieri hanno denunciato il sovraffollamento di alcuni nosocomi, diffondendo alcune immagini che mostrano pazienti in barella sul pianerottolo delle scale. Secondo quanto si apprende, i controlli del Nas sono però ad ampio raggio e non sono finalizzati a questo singolo episodio: sono periodici e a campione e riguardano tutte le strutture sanitarie, anche le cliniche private. Un lavoro continuo, che non si è mai interrotto, e che prosegue anche in questa nuova fase della pandemia.