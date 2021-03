Torino: evaso dai domiciliari stacca orecchio a morsi, arrestato

L'uomo, sottoposto alla misura cautelare per spaccio e lesioni, è evaso per andare al bar dove ha aggredito il figlio di un agente di polizia in pensione

Dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto per spaccio e lesioni, per andare al bar, prima ha insultato un agente di polizia in pensione e poi aggredito il figlio di quest'ultimo staccandolgi parte dell'orecchio. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Torino, un quarantenne residente nel quartiere Mirafiori. L'uomo è stato fermato dalla polizia e dovrà scontare un anno e 10 mesi, il residuo della sua condanna, in carcere.