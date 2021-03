Torino, sperona carabinieri con l'auto della madre: denunciato 17enne

Ha preso di nascosto l'auto della madre per farsi un giro ma, in piena notte, insieme a due amici, non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha speronato quattro pattuglie durante l'inseguimento. È successo la notte scorsa a Settimo Torinese. Alla guida di una Fiat 500L un 17enne che è stato denunciato per guida senza patente, danneggiamento aggravato di veicoli militari, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di droga e possesso di armi. Stessa sorte, eccezion fatta per la guida senza patente, per i due amici di 17 e 15 anni che erano con lui in auto. I tre sono stati anche multati per l'inosservanza del coprifuoco anti-covid. Alla vista del posto di blocco il 17enne ha tirato dritto tentato di far perdere le proprie tracce. L'inseguimento è andato avanti per diversi minuti nel centro di Settimo fino a quando, in via Milano, le gazzelle dell'Arma sono riuscite a fermare il veicolo in fuga. I carabinieri, a bordo della 500L, hanno recuperato alcune dosi di hashish e un coltello.