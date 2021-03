Torino, spaccio in casa durante zona rossa: arrestati due pusher

Hanno trasformato la loro abitazione in un deposito di droga. Due pusher sono stati arrestati a Torino dai carabinieri. Nel quartiere Pozzo Strada, durante il controllo a un 30enne agli arresti domiciliari, i militari hanno notato sopra una scrivania un involucro con 50 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita. La perquisizione ha portato poi a trovare materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il secondo arresto

In via Viverone, nel quartiere Parella, i carabinieri hanno invece trovato a casa di un 40enne pregiudicato tre panetti di hashish pari a 140 grammi e un bilancino di precisione. L'uomo si trova ora ai domiciliari.