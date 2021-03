Covid, in Piemonte 1.521 nuovi contagi su 15.285 tamponi processati

Il rapporto tra test effettuati e casi positivi è pari al 10%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 349, quelli negli altri reparti sono 3.526 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 30.998

Nelle ultime ore in Piemonte si registrano 1.521 nuovi contagi a fronte di 15.285 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è pari al 10%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 349, tre in più rispetto al giorno precedente, quelle ricoverate in altri reparti sono 3.526, con un incremento di 81 pazienti, mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 30.998. I decessi rilevati nelle ultime ore sono 40, il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 9.948. In tutto i pazienti guariti sono complessivamente 249.633, con un incremento di 1.129 nelle ultime 24 ore.