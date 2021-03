Torino, dopo furto minaccia vigilante con seghetto: fermato

Un 53 enne, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per rapina dopo il furto in un supermercato in via Cigna

Ha rubato dei prodotti alimentari e poi, quando è stato scoperto, per fuggire ha aggredito il vigilante. Un 53 enne, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per rapina dopo il furto in un supermercato in via Cigna a Torino. Armato di un seghetto lungo 50 centimetri, ha minacciato il vigilante che cercava di trattenerlo e poi si è dato alla fuga, ma poco dopo è stato bloccato dai militari.