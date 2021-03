I ladri hanno tentato di nascondersi tra le autovetture parcheggiate in strada, ma sono stati scoperti e bloccati

Un uomo e una donna, entrambi di 43 anni, residenti a Nichelino, in provincia di Torino, sono stati arrestati dai carabinieri mentre cercavano di entrare, con una scala, in un appartamento al primo piano di uno palazzo a Moncalieri. A chiamare il 112 il proprietario di casa. I ladri hanno tentato di nascondersi tra le auto parcheggiate in strada, ma sono stati scoperti e bloccati.