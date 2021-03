Torino, consegna domicilio è trappola: due arresti per rapina rider

L'episodio era avvenuto lo scorso 25 novembre in via Sansovino. I carabinieri hanno arrestato due giovani di 18 e 19 anni, che si trovano ora ai domiciliari

La consegna a domicilio era in realtà una trappola perché, quando il rider si è avvicinato al luogo della consegna, è stato accerchiato, malmenato e derubato. Per quella aggressione, avvenuta a Torino lo scorso 25 novembre in via Sansovino, ai danni di un rider, i carabinieri hanno arrestato due giovani di 18 e 19 anni, che si trovano ora ai domiciliari.

Le indagini

I militari hanno individuato l'utenza telefonica da cui era partito l'ordine e l'account di posta elettronica registrato al servizi, riconducibile a uno degli arrestati. Poi sono risaliti al complice.