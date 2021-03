Torino, trasforma casa in una serra di marijuana: arrestato

Aveva modificato l'impianto elettrico di casa per ottenere in modo furtivo l'energia elettrica con cui alimentava una serra per la coltivazione della marijuana. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia a Bosconero, nell'hinterland di Torino.

Il sequestro

In casa gli agenti gli hanno sequestrato 533 piante di marijuana e oltre 17 chili di sostanza vegetale. Nell'appartamento sono stati trovati anche 2.400 euro in contanti, una decina di grammi di cocaina, materiale idoneo alla produzione e allo stoccaggio di marijuana, tra cui una lavatrice da campeggio modificata per estrarre polline e resina dalle piante di marijuana. Il 37enne è stato anche denunciato per falsità materiale commessa da privato in merito a documenti contraffatti trovati nella sua disponibilità.