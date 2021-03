Torino, occupa appartamento e cambia serratura: denunciata 32enne

Agli agenti ha detto di aver "visto che l'appartamento era vuoto, quindi me lo sono preso". La donna ha raccontato anche di aver cambiato il nottolino della porta ed è stata denunciata per danneggiamento

Una donna di 32 anni è stata denunciata a Torino dopo aver occupato un appartamento nel quartiere di San Salvario. La 32enne, di origini bosniache, non ha nascosto la sua sorpresa quando i poliziotti, avvisati da una condomina che l'aveva notata, hanno deciso di controllare che cosa ci facesse in quel palazzo. Agli agenti ha detto di aver "visto che l'appartamento era vuoto, quindi me lo sono preso". La donna ha raccontato anche di aver cambiato il nottolino della porta ed è stata denunciata per danneggiamento. Le chiavi della nuova serratura sono state consegnate alla legittima proprietaria dell'immobile.