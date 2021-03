Droga, controlli a Torino: arrestati due pusher

In manette un ragazzo di 18 e uno di 20 anni. Al 18enne sequestrati 322 grammi di hashish, 261 di marijuana e tremila euro in banconote di piccolo taglio

Aveva in casa anche una macchinetta conta soldi professionale un 18enne arrestato dai carabinieri a Torino per spaccio di droga. I militari gli hanno sequestrato anche 322 grammi di hashish, 261 di marijuana e tremila euro in banconote di piccolo taglio.

Il secondo arresto

Nell'ambito degli stessi servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno arrestato anche un ventenne di origini moldave. Fermato in corso Monte Grappa, aveva con sè un etto di hashish e alcuni grammi di marijuana e metanfetamina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare vasi e buste in cellophane contenenti residui di stupefacente.