Torino, controlli dei carabinieri: arrestati pusher

A Torino uno spacciatore di 29 anni, di origini francesi, è stato arrestato dai carabinieri. Nell'alloggio dell'uomo, nel quartiere di Barriera di Milano, sono stati ritrovati 140 grammi di eroina e 4.500 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Sono stati trovati anche un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L'altro arresto

Sempre a Torino, in via Perosa, è stato arrestato un 21enne che in casa deteneva 150 grammi di hashish, due vasetti contenenti resina di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 5.790 euro in contanti.