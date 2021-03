Covid, in Piemonte 2.167 nuovi casi su 17.984 tamponi

In Piemonte sono 2.167 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI) su 17.984 tamponi. Nell'ultima settimana, come si evince dal pre-report inviato ieri sera da Roma alla Regione, in Piemonte l'Rt è cresciuto e si attesta a 1.15 nel caso dell'Rt puntale (era uno 1.02 nel Report precedente) e a 1.18 nel caso dell'Rt medio (era uno 1.03). Cresce anche la pressione ospedaliera, con un incremento sia nell'occupazione delle terapie intensive (dal 23% al 29% la soglia di allerta è fissata al 30%) che in quella dei posti ordinari (dal 33% al 37%, tre punti sotto la soglia di allerta del 40%).