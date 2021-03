Ufficiale la data del recupero Juventus-Napoli, si gioca il 17 marzo

La gara in questione è la partita che non è stata disputata il 4 ottobre per la mancata presentazione all’Allianz Stadium dei partenopei su indicazione della Asl. Lo scorso dicembre il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto, con formula “annullato senza rinvio”, il ricorso del club azzurro

Era un'ipotesi più che concreta ma ora è ufficiale: Juventus-Napoli si recupererà mercoledì 17 marzo alle ore 18.45. Lo ha ufficializzato la Lega con un comunicato. Bianconeri e azzurri scenderanno in campo allo Stadium per recuperare la sfida valida per la terza giornata di andata e non disputata il 4 ottobre scorso.

Partita persa a tavolino, poi la decisione di rigiocarla

La gara in questione è la partita che non è stata disputata il 4 ottobre per la mancata presentazione all’Allianz Stadium dei partenopei su indicazione della Asl. Lo scorso dicembre il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto, con formula “annullato senza rinvio”, il ricorso del club azzurro contro la Figc e annullato le sentenze che infliggevano il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato a Torino a seguito di due casi di Coronavirus riscontrati nella rosa. La decisione del Collegio ha cancellato il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione ai partenopei, ridisegnando così anche la classifica del campionato di Serie A.