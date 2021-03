Torino, fattorino consegna droga a domicilio: arrestato

In provincia di Torino la polizia ha sequestrato oltre 50 chili di hashish e marijuana, in parte della varietà Amnesia, la più potente in circolazione perché tagliata con altre sostanze chimiche. Lo stupefacente era nascosto in due garage sotterranei del comprensorio residenziale di Largo delle Alpi a Nichelino, utilizzati da un 29enne di Moncalieri, arrestato.

L'arrivo della polizia

La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni ricevute su un fattorino, dipendente di una azienda privata del settore, che durante le ore di lavoro effettuava con una Fiat Panda a noleggio consegne di droga nei comuni di Nichelino e Moncalieri. Nei due box oltre a 20 chili di hashish e 32 di marijuana, sono state ritrovate bilance elettroniche, macchine per sottovuoto, sacchetti per il confezionamento e circa settemila euro in contanti. Sui pacchi di marijuana sequestrata erano stati applicati adesivi con le caricature dei calciatori Maradona e Cassano.