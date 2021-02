Covid, in Piemonte 1.526 contagi a fronte di 25.724 tamponi processati

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 1.526 nuovi contagi a fronte di 25.724 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è al 5,9%. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta 5 decessi. La situazione resta stabile per quanto riguarda i posti occupati negli ospedali, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 163 mentre quelli negli altri reparti sono 1.938. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009, i guariti 721. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)