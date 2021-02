Covid, in Piemonte 1.023 nuovi casi su 21.884 tamponi processati

Oggi in Piemonte si sono registrati 1.023 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 21.884 tamponi processati, di cui 13.45 antigenici, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 4,7%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 145, quattro in più rispetto al giorno precedente, mentre quelle negli altri reparti sono 1.919, con un incremento di 14 ricoveri rispetto al giorno prima. I decessi registrati nella regione sono 22, le persone in isolamento presso il proprio domicilio 11.028 mentre i guariti sono 816.