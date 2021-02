Torino, ritrovata refurtiva Spazio 211: identificate due persone

In due notti, a fine dicembre, erano stati portati via circa 30mila euro di materiale tecnico, elettronico e musicale. I due soggetti farebbero parte della banda di 4 persone che ha messo a segno il colpo nel locale di via Cigna

La polizia ha ritrovato la refurtiva trafugata dal celebre locale di Torino Spazio 211, dove in due notti, a fine dicembre, erano stati portati via circa 30milaeuro di materiale tecnico, elettronico e musicale. Sono stati identificati due cittadini magrebini: farebbero parte della banda, composta da quattro persone, che ha messo a segno il colpo nel locale di via Cigna. Il materiale sottratto, spostato a mano dai ladri, era nascosto negli spazi ormai in disuso di una ditta vicino allo Spazio 211.