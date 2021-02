Torino, la refurtiva troppo pesante frena la fuga: arrestato

Il giovane si era intrufolato nel dehors di un bar di via De Sanctis per rubare un pentolone con i manici in rame, un portabottiglie di ferro battuto, un'insegna e del rame

Tradito dal peso eccessivo del bottino. Per questo motivo un ragazzo di 25 anni, di origini romene, è stato arrestato a Torino per furto aggravato. Il giovane si era intrufolato nel dehors di un bar di via De Sanctis per rubare un pentolone con i manici in rame, un portabottiglie di ferro battuto, un'insegna e del rame.

L'arresto

La polizia lo ha fermato poco distante: appesantito dalla refurtiva, aveva fatto con fatica solo 200 metri. Il ladro è stato anche denunciato per porto di oggetti atti a offendere, perché in possesso di un grosso cacciavite, e multato per non aver rispettato le disposizioni anti Covid.