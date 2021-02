Torino, coltiva cannabis in casa: arrestato

In manette un 51enne. A casa dell'uomo sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana e otto piante di cannabis

Aveva allestito nel suo appartamento una serra per coltivare piante di cannabis un 51enne, disoccupato, arrestato dai carabinieri in corso Racconigi, a Torino. A casa dell'uomo sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana e otto piante di cannabis coltivate nella serra attrezzata con impianto di irrigazione e aerazione. I militari hanno anche sequestrato 1.180 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.