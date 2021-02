Piemonte, il 15 febbraio riaprono gli impianti di sci: capienza al 30%

La Regione Piemonte riapre gli impianti di sci il 15 febbraio, fermo restando il permanere della regione in zona gialla, ma con una capienza del 30%, lo annunciano il governatore, Alberto Cirio, e l'assessore allo Sport, Fabrizio Ricca, che domani firmeranno l'autorizzazione per la riapertura. "Ci auguriamo a breve, compatibilmente con la situazione epidemiologica, di poter portare al 50% il provvedimento”, hanno poi aggiunto Cirio e Ricca. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)