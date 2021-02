Covid Piemonte: 483 casi su oltre 10mila tamponi

Aumentano i ricoverati in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi un incremento di 8 pazienti in terapia intensiva (in tutto sono 148) e di 19 negli altri reparti, che porta il totale a 2.036. I casi di positività accertati con 10.008 tamponi processati (5.529 antigenici) sono 483, con un rapporto del 4,8% (contro il 7,7% di ieri); la quota di asintomatici è pari al 43,3%. Dodici i decessi (1 relativo a oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.090, +502 i guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).