Torino, ruba smartphone dalla tasca di una ragazza: arrestato

A Torino, in via Roma, un algerino di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per furto. L'uomo aveva sottratto a una ragazza, dalla tasca di un giaccone, uno smartphone, ma era stato notato da un passante che ha chiamato i militari. Invece a Nichelino, nell'hinterland torinese, è stato arrestato un senegalese dopo che aveva venduto due dosi di crack a due clienti. Il pusher addosso aveva altre tre dosi e 250 euro in contanti.