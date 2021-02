Covid, in Piemonte 936 contagi su 18.810 tamponi processati

Nelle ultime ore in Piemonte si registrano 936 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 18.810 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 5%, mentre gli asintomatici sono 313. Questi i dati resi noti dall'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche 22 decessi e 749 guariti. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 147, calano quelli degli altri reparti, che sono 44 in meno rispetto al giorno precedente per un totale di 2.021, le persone in isolamento domiciliare sono 10.010. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 230.966 positivi, 8.973 decessi e 209.815 guariti.