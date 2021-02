Torino, false vendite online: arrestato truffatore seriale

Pubblicava annunci di vendita di orologi di marca sui più noti siti di e-commerce e si rendeva irreperibile non appena ottenuto il pagamento. La polizia postale di Torino ha eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 49 anni, presunto truffatore seriale, ricercato da diversi anni per le molteplici truffe commesse.

Le denunce

Numerosissime le denunce nei confronti dell'uomo, che utilizzava utenze telefoniche intestate a cittadini extracomunitari, e fornendo false generalità. Ad incastrarlo sono stati gli accertamenti bancari relativi ai bonifici disposti dagli acquirenti. Contestata anche la sostituzione di persona e il possesso di segni distintivi contraffatti: nella sua abitazione è stato trovato un distintivo simile a quello utilizzato dalla polizia.