San Maurizio Canavese, in auto con amnesia: arrestati

A San Maurizio Canavese i carabinieri, su un auto, hanno trovato alcuni grammi di amnesia, marijana tagliata con metadone o con eroina, molto diffusa tra i più giovani. A bordo due 30enni e un 16enne, arrestati per spaccio di droga.

Le perquisizioni

Nelle successive perquisizioni domiciliari, eseguite a Torino, è stata ritrovata altra sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre a materiale necessario per il taglio e il confezionamento. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 1,2 chili di amnesia, 75 grammi di hashish e la somma contante di 1.800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.