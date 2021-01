Torino, calci e pugni al padre anziano per i soldi: arrestato

Calci e pugni al padre 73enne per farsi dare i soldi della droga. Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in provincia di Torino. I militari sono intervenuti dopo mesi di violenze quando il padre non ce l'ha più fatta a sopportare le violenze e ha denunciato il figlio.

L'altro arresto

I carabinieri hanno anche arrestato un 37enne di Villar Perosa sorpreso a pedinare la sua ex, che per lo stesso motivo lo aveva già denunciato qualche giorno primo. Lo stalker si trova ora agli arresti domiciliari.