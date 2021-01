Covid, in Piemonte 944 nuovi casi su 22.841 tamponi processati

Il rapporto tra test e positivi è al 4,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 150, uno in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 2.163

Su 22.841 tamponi processati (di cui 14.851 antigenici), sono 944 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi al 4,1%, la quota di asintomatici è invece pari al 38,2%. I decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale sono 38, di cui 2 relativi a oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 150, uno in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 2.163 (-31). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.207, i guariti 853, mentre gli attualmente positivi sono 12.520. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Ricoveri sotto la soglia di allerta

La pressione ospedaliera in Piemonte scende sotto la soglia di allerta, con un'occupazione del 40% dei posti letto di ricovero ordinario e del 26% in terapia intensiva e la Regione manda in stand-by, da lunedì 1 febbraio, l'ospedale temporaneo 'Valentino'. "Siamo pronti nel caso di una terza ondata a riattivarlo in 24 ore - spiega l'Unità di crisi regionale - ma l'auspicio è di riaprirlo per la campagna vaccinale di massa". L'ospedale 'Valentino' è stato allestito, in meno di due settimane, a metà novembre, quando "la pressione ospedaliera aveva raggiunto la soglia massima".