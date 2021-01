Covid Piemonte: 1.602 casi su oltre 22mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test effettuati è pari al 4,8 per cento. In calo i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 1.062 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 4,8% dei 22.175tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 444 (41,8%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ha registrato anche altri 43 decessi, di cui 5 nella giornata di oggi, e 936 guariti). In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 151 (-12) rispetto a ieri; negli altri reparti sono 2.194 (-86). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.122. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 224.916 positivi, 8.736 morti e 203.713 guariti (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).