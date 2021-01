Cocaina e marijuana in casa, arrestata coppia nel Torinese

I militari hanno anche trovato materiale per il confezionamento delle dosi, compresa una macchina elettrosaldatrice, un bilancino di precisione e 1.045 euro in banconote di vario taglio

A Bruino, nell'hinterland torinese, i carabinieri hanno arrestato due giovani conviventi per detenzione di droga ai fini di spaccio. In casa della coppia i militari dell'Arma hanno scoperto 605 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, compresa una macchina elettrosaldatrice, un bilancino di precisione e 1.045 euro in banconote di vario taglio.