Covid, in Piemonte si registrano 871 nuovi contagi su 18.046 tamponi

Oggi in Piemonte si registrano 871 nuovi contagi a fronte di 18.046 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 4,8%. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ha registrato anche 20 decessi e 803 guariti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 163 in terapia intensiva, nove in meno rispetto a ieri, mentre sono 2.522 quelle negli altri reparti, 53 in meno rispetto al giorno precedente. I contagiati in isolamento domiciliare sono invece 12.104. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Piemonte ha registrato 215.237 positivi e 8.319 decessi, mentre i guariti sono 192.129. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)