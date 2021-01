Covid Piemonte: 1.575 nuovi casi su quasi 19mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test effettuati nel territorio regionale è pari all’8,4 per cento

In Piemonte sono 1.575 i nuovi casi di contagio al Covid comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione. Il rapporto con i 18.677 tamponi (di cui 7304 antigenici) è dell'8,4%: la quota di asintomatici è del 42%. I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (-4 rispetto a ieri), negli altri reparti 2689 (-68). Le vittime 32 (1 registrata oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.647. I casi di guarigione nelle ultime 24 ore 3445 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI- MAPPE E GRAFICI).