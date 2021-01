Contromano sulla Torino-Milano con tasso alcol 6 volte oltre limiti

La donna, una 44enne, è stata fermata dalla polizia stradale nei pressi dell'area di servizio di Villarboit Sud. Ha percorso 40 km in contromano. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, violazione che prevede oltre alla condanna penale, anche la sospensione della patente di guida

Ha percorso in contromano 40 chilometri di autostrada. Una automobilista di 44 anni è stata fermata sulla Torino-Milano dalla polizia stradale nei pressi dell'area di servizio di Villarboit Sud, nel Vercellese, dove si era fermata per poi tornare a imboccare contromano l'autostrada. Sottoposta all'alcoltest, è risultata avere un tasso alcolemico sei volte superiore al limite massimo consentito.

La sanzione

Per questo motivo la donna, residente in provincia di Novara, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, violazione che prevede oltre alla condanna penale, anche la sospensione della patente di guida. Nei suoi confronti è stata anche elevata una seconda sanzione, per guida contromano in autostrada, che prevede, oltre alla sanzione amministrativa da 2.000 a 8.200 euro, la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.