Piemonte, ancora allerta gialla valanghe: nel weekend nevicate sparse

Resta anche per oggi l'allerta gialla per valanghe, che potrebbero cadere fin sulle strade, sulle montagne dalla valle Orco, nel Torinese, al valle Po, nel Cuneese. Il tempo - prevede Arpa - resterà stabile fino alla mattinata di sabato, con gelate fino alle prime ore del mattino anche in pianura, e nebbie estese, soprattutto nella parte orientale del Piemonte. (IL METEO IN PIEMONTE)

Le temperature

Temperature massime solo raramente oltre i 5-6 gradi. Nuove nevicate sparse sono previste tra sabato pomeriggio e domenica, sulle Alpi Cozie, Marittime e Liguri e, domenica sera, sulle montagne appenniniche