Maltempo in Piemonte, altra neve in serata: anche in zone di pianura

Dopo le abbondanti nevicate del fine settimana, che hanno portato fino a 90 centimetri di neve fresca sulle Alpi Graie e Pennine, a quota 2000 metri, continuano a cadere i fiocchi sul Piemonte. Nel corso della mattinata è prevista una temporanea attenuazione del maltempo, ma poi ci sarà una ripresa delle precipitazioni - prevede Arpa - nel pomeriggio, a partire dal sud della regione. La quota neve si attesterà sui 500-600 metri, localmente anche più bassa fino a 200-300 metri a sud del Po. Lo zero termico è in calo, fino a 500-600 metri in tarda serata sul basso Piemonte. (PREVISIONI METEO IN ITALIA E PIEMONTE)