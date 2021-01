Covid Piemonte: 776 nuovi casi su oltre 5mila tamponi

Il rapporto tra test effettuati e positivi è pari al 13,7 per cento. I decessi registrati sono 8. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 776 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 13,7 % dei 5.645 tamponi eseguiti (1.879 gli antigenici). Ieri ne erano stati segnalati 427 (su circa 3.300 tamponi con un rapporto del 12,9%). Dei 776 nuovi casi gli asintomatici sono 330, pari al 42,5 %. Il totale dall'inizio della pandemia sale a 203.729. I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono 8, di cui 2 verificatisi oggi. In tutto sono 7.979. I ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+ 6 rispetto a ieri), quelli in altri reparti 2.786 (+ 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.111 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).