Picchia la convivente, arrestato pregiudicato nel Torinese

A Nichelino (Torino) un pregiudicato che si trovava ai domiciliari è stato arrestato. L'uomo, ubriaco, ha picchiato la fidanzata convivente, la donna ha dovuto far ricorso alle cure dei medici per le escoriazioni al volto, al collo e alle braccia riportate.

I controlli a Torino

Sono stati intensificati i controlli dei carabinieri nella notte dell'ultimo dell'anno a Torino e nell'hinterland. Nel capoluogo sono stati fermati due giovani egiziani, che nel quartiere di Barriera Milano avevano appena rapinato un ragazzo di origini marocchine, strappandogli dal collo una collanina. Sono invece otto gli automobilisti sanzionati per spostamenti non consentiti. Durante i controlli è stata impiegata una squadra di artificieri ed unità cinofile per scongiurare il pericolo derivante da fuochi d'artificio inesplosi.