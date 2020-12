Torino, minaccia moglie che vuole separarsi: arrestato

La moglie voleva separarsi e lui per vendetta aveva iniziato una serie di vessazioni e soprusi culminanti con la minaccia di uccidere i figli e se stesso. Per questo motivo un uomo - originario dell'est Europa - è stato arrestato dalla polizia a Torino per violenze in famiglia.

La vicenda

I maltrattamenti andavano ormai avanti da due anni. L'uomo è arrivato a minacciare la moglie di sfregiarla con l'acido. Comportamenti che manteneva anche di fronte ai figli piccoli e che avevano portato la donna a decidere di separarsi. Allora sono iniziate le telefonate ossessive, i pedinamenti fino a scuola dei bambini. Atteggiamenti che hanno spinto la donna a denunciarlo.