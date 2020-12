Covid, in Piemonte registrati 335 nuovi casi su 5.366 tamponi

Oggi in Piemonte si registrano 335 nuovi contagi di Covid-19 pari al 6,2% dei 5.366 tamponi eseguiti e gli asintomatici sono 191, pari al 57% dei nuovi casi. Questo quanto reso noto dall'Unità di crisi regionale, che nel consueto bollettino giornaliero registra anche 20 decessi e 1.052 guariti. Stabile il numero dei ricoverati: 205 in terapia intensiva e 3.042 negli altri reparti, le persone in isolamento domiciliare scendono a 30.465. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte, sono stati registrati 197.984 positivi, 7.804 decessi e 156.468 guariti. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)