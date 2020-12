Meteo a Torino: le previsioni di oggi 25 dicembre

Pressione in ulteriore diminuzione, cielo coperto in Piemonte con precipitazioni sparse, a tratti anche moderate

La situazione meteo in città

A Torino nebbia in graduale sollevamento. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 2 °C e massime comprese tra 7 e 10 °C. Zero termico a 1350 metri.

La situazione nel resto del Piemonte

La situazione meteo nell’Alessandrino

Cielo in prevalenza coperto. Vento da Nord con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra -2 e 5 °C e massime comprese tra 5 e 10 °C. Zero termico a 1250 metri.



La situazione meteo nel Verbano

Nuvolosità sparsa. Vento da Nord con intensità di 24 km/h. Raffiche fino a 39 km/h. Temperature minime comprese tra -8 e 1 °C e massime comprese tra -1 e 9 °C. Zero termico a 1050 metri.



La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è inquinata con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 57 µg/m³.