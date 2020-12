Torino, con bottiglia rotta minaccia passante per rapina: arrestato

A Torino un uomo di 32 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato un passante col coccio di vetro di una bottiglia rotta per farsi consegnare il portafogli. I militari lo hanno bloccato in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla fermata della Metro Porta Nuova. A dare l'allarme alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i carabinieri.