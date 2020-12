Torino, hashish e 'Amnesia' in casa: arrestato pusher 25enne

All'apparenza sembravano caramelle e cioccolatini, invece si trattava di pasticche di 'Amnesia', marijuana potenziata con metadone o eroina. E' quanto è stato trovato dai carabinieri a Torino nell'appartamento di un 25enne che è stato arrestato. Il ragazzo spacciava droga in un giardinetto vicino all'ospedale Martini, nel quartiere Pozzo Strada. Insospettiti dal via vai di persone, i militari hanno approfondito gli accertamenti e perquisito l'alloggio del pusher dove è stato trovato un chilo di hashish (sul panetto c'era la scritta 'gelato'), 330 grammi di Amnesia e oltre 1000 euro in contanti.