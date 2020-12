Torino, furto nella sede della Circoscrizione 4: indagini

Furto, la scorsa notte, nella sede della Circoscrizione 4 San Donato-Campidoglio-Parella, a Torino, in via Servais 5. Ignoti hanno fatto irruzione entrando da una piccola finestra del primo piano e, come racconta il presidente Claudio Cerrato, "sono riusciti a non far scattare gli allarmi perimetrali". Molti i danni, soprattutto per quanto riguarda tre armadi blindati che i malviventi sono riusciti a scassinare. Da una prima ricostruzione, sembra che i ladri siano riusciti a rubare una piccola somma di denaro, che era custodita nella cassa, e un computer portatile. Tutti i cassetti delle scrivanie dei dipendenti sono stati rovistati. Sull’episodio indagano i carabinieri.