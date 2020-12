Torino, stalker minaccia coppia in ufficio: arrestato

In passato un uomo di 57 anni era già stato arrestato e sottoposto a divieto di avvicinamento, ma nonostante questo si è di nuovo reso protagonista di atti persecutori nei confronti di un coppia con cui aveva lavorato in passato. La vicenda è accaduta a Torino.

L'arrivo dei carabinieri

Ad avvisare i carabinieri sono state le stesse vittime, quando lui si è presentato sotto il loro ufficio. Lo stalker non ha saputo spiegare perché si trovasse lì, come non ha saputo dare una valida risposta sulla mazza da golf, di metallo e lunga un metro, trovata dentro il bagagliaio della sua auto. La coppia, che per paura si era barricata in ufficio, ha raccontato agli investigatori di essere vittima di pedinamenti minacce e appostamenti da circa sette anni, da quando si erano interrotti i rapporti lavorativi con lo stalker.