Covid, in Piemonte 1.443 nuovi casi su 18.227 tamponi effettuati

Sono 1.443 le persone risultate positive al Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore, pari al 7,9% dei 18.227 tamponi eseguiti. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala 59 decessi e 3.514 nuovi guariti. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 622, pari al 43,1%. In lieve incremento i ricoverati in terapia intensiva, che sono 304 (+4), scendono sotto quota 4mila i pazienti degli altri reparti, che sono 3.857 (-148). In calo anche le persone in isolamento domiciliare, 53.700. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 7.052 vittime e i positivi 184.527, mentre i guariti sono 119.614. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)