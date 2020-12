Covid, in Piemonte 2.132 nuovi contagi su 20.846 tamponi

Il rapporto tra test eseguiti e positivi è del 10,2%. Nella regione si contano anche 9 ricoveri in meno in terapia intensiva e 108 in meno negli altri reparti

Oggi in Piemonte si registrano 2.132 nuovi contagi su 20.846 tamponi con un rapporto tra test eseguiti e positivi del 10,2%. Nella regione si registrano anche 9 ricoveri in meno in terapia intensiva e 108 in meno negli altri reparti rispetto il giorno precedente. In tutto i pazienti ricoverati sono 357 in terapia intensiva e 4.351 negli altri reparti. I nuovi decessi sono 54, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 63.768, i casi di guarigione 3.608. Gli attualmente positivi in Piemonte sono 68.476. Questi i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione.