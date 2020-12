Covid Piemonte, controlli dei Nas a Torino su tamponi e test

Verifiche a Torino su tamponi e test per individuare il coronavirus. I carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli sul territorio per verificare se gli esami vengono eseguiti nel rispetto delle normativa vigente. In particolare, i militari stanno compiendo dei sopralluoghi nelle farmacie e negli istituti sanitari privati per verificare che siano in possesso dei requisiti, oltre all'idoneità dei locali dal punto di vista igienico-sanitario. In vista del Natale, infatti, si prevede che un numero più alto di persone si sottoponga al test, cosa che potrebbe spingere alcune attività commerciali non idonee a eseguire gli esami. Inoltre, i militari del Nas stanno verificando l'attività dei siti web che vendono tamponi e kit "fai da te". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)