Torino, sorpreso con la droga in auto: un arresto

Il 36enne è stato fermato per un controllo in corso Umbria, il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militanti dell'Arma che hanno deciso di controllare il veicolo trovando 200 grammi di hashish

Un uomo di 36 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo in corso Umbria, a bordo del veicolo i militari hanno 200 grammi di hashish. Durante la verifica l'atteggiamento nervoso dell'uomo ha insospettito i militanti dell'Arma che hanno deciso di controllare il veicolo trovando la droga divisa in due panetti. Il 36enne è stato anche multato per avere violato il divieto di mobilità imposto dalle norme anti Covid.